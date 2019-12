VIDEO Basket | EuroCup 2019-2020 | 9a giornata | Alessandro Gentile | notte da record! 37

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019), nella serata di ieri, ha realizzato il proprio career high assoluto in termini di punti in tutta la sua carriera. Il figlio di Nando, infatti, ha messo a segno 37 punti nella vittoria della Dolomiti Energia Trento sull’Asseco Arka Gdynia nel nono e penultimo turno della prima fase di. Il suo precedente primato era relativo alla Serie A, con i 32 punti messi a segno in maglia Virtus Bologna a Varese il giorno di Santo Stefano del 2017. L’Aquila, grazie alla sua spettacolare prestazione, si giocherà ora la qualificazione contro l’Unicaja Malaga in casa il prossimo 17 dicembre., inoltre, è stato nominato MVP del 9° turno di. LADA RECORD DICAREER HIGH PER

Ilforzamessina : Basket Serie B | Intervista a Stefan Spasojevic, ala della Costa d’Orlando (Video) - matteo_sacchi : RT @basket_torino: Il nostro compagno di viaggio @ScarpeScarpe impreziosirà la gara di domenica organizzando il primo 'Scarpe&Scarpe Day'????… - basket_torino : Il nostro compagno di viaggio @ScarpeScarpe impreziosirà la gara di domenica organizzando il primo 'Scarpe&Scarpe D… -