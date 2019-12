Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Izi:che si52,9%Nonostante i leader delleabbiano più volte ribadito che non si trasformeranno in un partito e non correranno alle elezioni, gli istituti demoscopici continuano a testare il loro potenziale elettorale. L’ultimo in ordine di tempo è stato Izi che ha rilevato i risultati per Il Messaggero.Izi, il 5,4% deglivoterebbe certamente il movimento di piazza nato poche settimane fa. Il 2,1% lo prenderebbe in considerazione. Si tratta di numeri più contenuti rispetto a quelli registrati recentemente da altri istituti. Si va infatti dal 6,5% di Ixè al 12% di Noto fino ad arrivare al 17% di Emg. IIzi hanno cercato poi di rilevare la composizione elettorale di chi voterebbe le cosiddette. Il 5,4% di voti potenziali è composto in ...

beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… - TermometroPol : Sondaggi politici Izi: #sardine, fenomeno che si sgonfierà secondo 52,9% italiani -