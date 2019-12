Napoli | al Vomero ancora cumuli di rifiuti per strada

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Se continua così scriverò una letterina a Babbo Natale confidando in un suo intervento per il quartiere– ironizza con amarezza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Come se non bastassero le buche che costellano carreggiate e marciapiedi, il traffico con clacson strombazzanti a tutte le ore del giorno con l’aria inquinata, senza che siano previsti provvedimenti per il quartiere al riguardo per le prossime festività, bisogna ogni giorno anche fare i conti con il pattume e le montagnole didiffusi un poco dappertutto, specialmente nei pressi delle campane per la differenziata “. “Così – puntualizza Capodanno -, da un sopralluogo effettuato stamani sono emerse situazioni davvero sconcertanti. Il cumulo di sacchetti più consistente è stato riscontrato in via piazza degli Artisti, dove di ...

