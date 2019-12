LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | record e pass olimpico per Martinenghi!

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Davide Marchese vince la Finale B in 26″69, tempo molto alto. Seguono Frigo, Izzo, Orsi e Bori. Ora la Finale A. 18.28 E’ il momento della Finale B dei 50 sl uomini. 18.27 La Finale A dei 50 sl, forse la più equilibrata di oggi, vedrà in vasca Zazzeri, Condorelli, Deplano, Dotto, Vergani, Miressi, Vendrame e Bocchia. 18.26 E’ ancora il momento delle premiazioni. 18.25 Nei 50 sl uomini occorre nuotare 21″5 per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 18.24 Vediamo se assisteremo ai botti finali…Prima un’incertissima finale dei 50 sl uomini, poi i 1500 sl con Simona Quadarella. 18.22 Una buona gara per una ritrovata Silvia Di Pietro, il tempo per volare a Tokyo era di 24″3. mezzo secondo meglio delitaliano che detiene. 18.21 24″95 per Silvia Di Pietro, vince davanti a Federica ...

