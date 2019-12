Io ricordo Piazza Fontana | Giovanna Mezzogiorno su Rai 1 per la strage di Milano

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il 12 dicembre 1969 una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura difece 17 morti e 88 feriti. Sono trascorsi 50 anni da allora: 50 anni di dolore, di ricerca della verità, di depistaggi, di processi senza colpevoli. Una storia che Rai Fiction e Aurora tv fanno rivivere nella docu-fiction di Francesco Miccichè Io, in onda giovedì 12 dicembre in prima serata su Rai1.è Francesca Dendena Un racconto che segue il filo della memoria di Francesca Dendena – interpretata da– figlia allora diciassettenne di Pietro, una delle vittime della: “Quel giorno – ricorda – era stato a Crema, a un funerale, era in ritardo e si era seduto per ultimo al tavolo ovale sotto il quale era nascosta la valigetta con la bomba”. È lei, che è stata anche presidente dell’Associazione dei ...

