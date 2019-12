A Pompei tutto l’anno | se hai meno di 25 anni con 8 euro l’anno entri quando vuoi

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dal 1 gennaio 2020 il biglietto d'ingresso ordinario aaumenterà di un, ma per tutti gli appassionati del più celebre Parco Archeologico d'Italia arriva l'abbonamento annuale "365" a un prezzo agevolato per tutti. Per i più giovani basteranno 8l'anno per entrare ogni giorno.

