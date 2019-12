“Voglio sposarla in chiesa” Andrea Roncato | annuncio a sorpresa | la proposta alla sua

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’attoresi è unito civilmente in matrimonio con Nicole Moscariello poco più di due anni fa. Il fatidico sì avvenne infatti nel Comune di Bracciano il 22 ottobre del 2017. Ora ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ per annunciare un’altra importante novità. Laè davvero commovente. Il suo desiderio è sposare anche in chiesa la moglie: “Mi piacerebbe sposare Nicole in chiesa. Io sono figlio di un sacrestano e molto credente e vorrei ufficializzare il nostro amore anche davanti a Dio”. Restano però da mettere a punto alcuni dettagli non di poco conto: “Proverò ad ottenere l’annullamento del mio primo matrimonio con Stefania Orlando, durato solo due anni. E così potrò finalmente risposarmi in chiesa”, ha dichiarato. (Continua dopo la foto) L’uomo ha voluto aprire una ...

unagirella : Questo viso è spaziale voglio sposarla - CHEMSTIGMA : RT @IiIdumpling: io e annie: vediamo un appartamento la mia testa: voglio sposarla e comprare tanti gattini con lei - IiIdumpling : io e annie: vediamo un appartamento la mia testa: voglio sposarla e comprare tanti gattini con lei -