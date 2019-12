Stanco del traffico inventa un’auto volante | la storia straordinaria FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Questapotrebbe essere raccontata con un pizzico di semplice ironia: Kyxz Mendiola non ne poteva più delstradale, così hato una macchinaper ovviarlo. Arriva dalle Filippine ed è l’invenzione faticosamente messa a punto da Kyxz Mendiola, che nel 2018 ha fatto parlare di sé prima nel suo Paese e poi nel mondo intero, costruendo un marchingegno particolare… Molto più che un multicottero, a sentire il suo inventore, che ha definito la sua Koncepto Millenya una vera “auto sportiva”. Ma di cosa di tratta nel dettaglio? A quanto pare la Koncepto Millenya è un vero e proprio drone, in grado non solo di volare, ma anche di trasportare una persona al suo interno. Il merito va ad un complesso sistema tecnico composto da ben 16 motori elettrici (quindi un totale di 16 eliche). Attraverso la più nota tecnologia dei ...

