L' Italia dei sindaci marcia a Milano | in 600 con la senatrice Segre

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Con indosso la fascia tricolore primi cittadini del nord e del sud, di Comuni grandi e piccoli, di centrodestra e...

reportrai3 : Delle verifiche di Aspi, svolte dalla controllata Spea engineering, non ci si può fidare. E quindi al ministero dei… - matteosalvinimi : #Salvini: I problemi delle banche italiane sono stati risolti dall'Italia, non capisco perché noi, con tutti i prob… - beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… -