Cremona | segretario della Lega insulta le donne delle Sardine nere | «Quando non battono

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sessista e razzista. Non ci sono altre parole per definire il post deldiPietro Burgazzi. Il consigliere comunale ha pubblicato una foto»,di colore scese in piazza per difendere i diritti degli immigrati, scrivendo «non, nuotano». Poche ore dopo il post è stato cancellato, ma gli screenshot hanno continuato a circolare sui social ed è stato ripreso dai quotidiani locali. Nel pomeriggio dell’11 dicembre, il consigliere avrebbe dato le dimissioni. Lo riportaNews. «Nel meritoaffermazioni riesce nell’intento di essere gravemente offensivo verso tre categorie: le, gli immigrati e gli attivisti del movimento politico. Mi aspetto che si dissocino gli altri esponentie le altre forze di centrodestra», aveva scritto il sindaco, Gianluca Galimberti. «Dietro ...

