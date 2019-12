Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Continuano le partite a livello europeo con nuove indicazioni in arrivo, il pensiero è rivolto anche alla prossima giornata del campionato di Serie A, un torneo sempre più scoppiettante. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul frontecon l’obiettivo di rinforzare le rose per gennaio e giugno, nelle ultime ore imnti trattative, ecco tutto nel dettaglio. SAMPAOLI – Jorge Sampaoli non è più l’allenatore del Santos, nelle ultime ore sono arrivarte le dimissioni dell’allenatore argentino, secondo la stampa locale le richieste dell’ex ct dell’Albiceleste, tra rinforzi, conferme e modifiche nello staff tecnico, sono state respinte dalla società. ANCELOTTI – Carlo Ancelotti dopo l’esonero dalpotrebbe tornare subito in panchina. Sulle tracce del mister di Reggiolo, già sulla panchina del Chelsea tra il 2009 e il ...

CalcioWeb : #Calciomercato, #Gattuso si porta al #Napoli un pupillo del Milan: sorpresa al Bologna, scambio Samp-Spal e derby c… - CalcioMercatoNA : #SKY – Modugno: ”#Gattuso è un po’ Sarriano” - sportli26181512 : Napoli, il primo allenamento di Gattuso: terapie per Maksimovic, Ghoulam in parte in gruppo: Di seguito il report d… -