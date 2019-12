Vietri sul Mare | apre una succursale dell’Istituto turistico ‘Marini Gioia’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutosul(Sa) –sulavrà il primo Istituto Tecnico. Oggi, presso il Comune, il sindaco Giovanni De Simone ha presentato l’apertura della sede diTecnico Economico Indirizzo“Marini Gioia”. Nata nel 1954, con una sede centrale ad Amalfi, la scuola ora avrà unaanche nel borgo chele porte alla costiera amalfitana, diventando un riferimento per gli studenti disul, ma, questo l’auspicio emerso nel corso della presentazione, anche dei comuni vicini a Salerno. Ad esprimere soddisfazione per l’apertura è stato naturalmente il primo cittadino disulche, per la prima volta può fregiarsi di ospitare la sede di un istituto d’istruzione superiore. L'articolosuluna‘Marini Gioia’ proviene da ...

