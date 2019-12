Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 18 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 10 dicembre in studio Giuliano Ferrigno informazione ordine ci invitano in piazza ci andiamo ma non tenteremo di certo Bella ciao risponde così su Twitter il leader di CasaPound Simone Di Stefano ha Stephen ogongo leader delle sardine diche in un’intervista al fatto aperto Piazza San Giovanni anche all’estrema destra per me chiunque vuoi scendere in piazza e benvenuto a di Stefano replica il movimento su Facebook le piazze per dire sì solo fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo nessuna apertura a CasaPound mia Forza Nuova né ora né mai si legge su Facebook la cronaca in coma a causa di un forte trauma cranico il bimbo di 2 anni investito a Coccaglio nel bresciano da un’auto che non ti ha fermata piccola nel passeggino spinto dalla mamma ed è stato sbalzato a 5 metri di distanza ...

