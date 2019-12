Papà per la prima volta! L’attore dà il grande annuncio sui social con questa foto

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Con il cuore riconoscente e pieno d’amore diamo il benvenuto al nostro bellissimo figlio in questo incredibile mondo. Grazie per tutto il vostro amore e supporto”. Con queste parole e una bellissima immagine delle manine del nuovo arrivato in famigliafa sapere al mondo intero di essere diventatoper lavolta. È un maschietto, ma i neo mamma enon hanno ancora rivelato il nome scelto. La cicogna è arrivata a casa di Johnny Galecki, l’attore che ha interpretato Leonard Hofstadter, l’imbranato fisico sperimentale, nelle 12 stagioni della storica sitcom ‘The Big Bang Theory’, e la sua compagna Alaina Meyer. Quest’ultima è una modella 22enne di San Diego e di 22 anni più giovane del, con cui sta insieme da settembre 2018. Entrambi si sono tatuati le iniziali dell’altro come prova d’amore. (Continua dopo la) La nascita è stata ...

