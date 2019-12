Notizie del giorno – Rivelazione “hot” su Ibrahimovic | bombe su Cristiano Ronaldo | Dybala

calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ultime dai campi – Leche arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.HOT SU– La trans Guendalina Rodriguez ha abituato a clamorose rivelazioni che riguardano il mondo del calcio e di presunte relazioni o semplicemente rapporti sessuali con vari calciatori, l’ultima ‘vittima’ del messaggio su Instagram è stato Zlatan. Lo svedese ha da poco concluso il suo rapporto in MLS con i Los Angeles Galaxy ed adesso è alla ricerca di un nuovo contratto per concludere al meglio la carriera, Ibra non ha ancora deciso il futuro e prenderà una decisione entro i prossimi giorni, diverse soluzioni anche in Italia, soprattutto Napoli e Milan sono in corsa per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Parla di prestazioni ma non sul campo anche ...

Agenzia_Ansa : #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra… - Agenzia_Ansa : A @Roma si accende #Spelacchio, folla a piazza Venezia. Illuminata anche via del Corso, parte il #Natale della Capi… - ivanscalfarotto : @MassimGiannini Notizie sulla vita privata di Renzi escono sulla stampa, come fosse cosa del tutto normale, e sui g… -