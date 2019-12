FORMAZIONI UFFICIALI Napoli-Genk | vediamo le decisioni di Ancelotti

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019): torna Milik in attacco! c’è anche Ruiz. TORNA ALLAN! Out Insigne ! C’era ancora qualche dubbio riguardo alla formazione con cui ilsarebbe sceso in campo. Per Carlooggi potrebbe essere l’ultima volta in cui guida gli azzurri verso il successo. Le voci però, almeno qualche ora prima della partita, devono restare lontane dal campo ed il tecnico di Reggiolo ha riflettuto a lungo sullo schieramento in campo della squadra. Erano due i ballottaggi su cui si è dibattuto molto nelle ultime ore. Il primo era Milik–Mertens, con il belga inizialmente favorito sull’attaccante polacco che ha recuperato. Poi Massimo Ugolini, in diretta fa dal terreno di gioco del San Paolo ha fatto sapere che la candidatura del centravanti polacco si stava facendo sempre più forte. Così è stato, ma giocherà vicino a Mertens. Di seguito ...

Inter : ?? | FORMAZIONI #InterBarcellona deciderà le sorti europee anche della nostra Primavera: ecco le formazioni ufficia… - CalcioMercatoNA : ???? FORMAZIONI UFFICIALI ?? #NapoliGenk #ForzaNapoliSempre Ecco l'11 titolare ?? - KatyTigerSoccer : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI #InterBarcellona deciderà le sorti europee anche della nostra Primavera: ecco le formazioni ufficiali delle due… -