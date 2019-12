Fake – La Fabbrica delle notizie | gli ospiti della puntata di mercoledì 11 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 10 dicembre 2019)– La, gliin ondaalle 23:00 su NOVE: Selvaggia Lucarelli, Francesco Facchinetti e altri. L’odio e cosa ci spinge a nutrire odio verso qualcun altro, in qualsiasi contesto come: allo stadio, sul web, in parlamento, sulle strade, è l’argomento dell’ultimadi #– La”, il programma dedicato alle bufale condotto sul NOVE da Valentina Petrini. L’ultimaandraà in onda11alle 23:00 e in studio insieme alla Petrini troveremo la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli; e il cantante e conduttore Francesco Facchinetti, entrambi in prima linea sui rispettivi profili social contro gli haters. In collegamento dalla redazione, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Dicevamo che il temadiè l’odio: ...

Alise0 : RT @butacit: 'FAKE - La Fabbrica delle Notizie' inizia mercoledì 23 ottobre alle 23.30 su @nove! - lormar71 : @vaielettrico @disinformatico Dalla fabbrica delle fake news... - Carolin12196021 : @marattin @SkyTG24 Se lo dice Repubblica siamo a posto, la fabbrica delle fake news -