E’ morta la mamma di Albano

(Di martedì 10 dicembre 2019)Carrisi piange la morte di sua madre: è scomparsa oggi pomeriggio, all’età di 96 anni, nella sua casa di Cellino San Marco la signora Jolanda.ha sempre sostenuto che Jolanda fosse “la migliore donna edel mondo” e non mancò di dimostrarle tutto il suo amore anche pubblicamente dedicandole il libro Madre mia, l’origine del mio mondo. Nel libro si leggeva (fonte La Repubblica): Sono sempre stato affascinato dalla vita di mia madre. La sua esistenza sembra una di quelle storie che si narravano una volta davanti al tepore del camino acceso in inverno oppure di fronte al mare, a quell’andirivieni di onde vecchie quanto il mondo… Donna Jolanda è sempre stata amatissima da tutti, da Romina Power, che grazie a lei ha capito il significato stesso di famiglia, ai nipoti, che non mancavano occasione di ricordarla anche pubblicamente ...

