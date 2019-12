È morta la madre di Al Bano | Jolanda Ottino aveva 97 anni

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Èladi AlCarrisi.ha lasciato questa terra a 97, dopo una lunga vita dedicata alla famiglia e alla carriera del figlio, nella quale è stata presente fino all'ultimo. I funerali di mammasi svolgeranno presso la chiesa di Cellino San Marco nel pomeriggio dell'11 dicembre. La storia diè stata raccontata durante il documentarioMia, che AlCarrisirealizzato per la televisione e con il qualeraccontato la storia della sua famiglia in Puglia. Il rapporto con laè stato sempre molto stretto, tanto che la sua presenza è stata frequente anche in diverse trasmissioni televisive e in collegamento dalla tenuta di Cellino San Marco, dove Alproduce vino, olio e altre prelibatezze. L'artistaanche raccontato un aneddoto sul loro rapporto, che riguardava il mestiere di artista. Il primo ...

