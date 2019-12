Babbo Natale | istruzioni per l’uso

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019) È giusto far credere ai bambini che esiste?Perché per i bambini è importante credere a?Fino a che età è giusto credere a?Come rivelare ai bambini chenon esiste?E quando sono i compagni a svelare la verità?Come gestire la richiesta di tanti, troppi regali?Come regolarsi con la classica frase "se non fai il bravo, non ti porta i regali"?L’albero da addobbare, la città che comincia a vestirsi a festa e naturalmente la letterina da scrivere a lui, il simpatico omone barbuto che popola da sempre i sogni e i desideri di tutti i bambini: il buon vecchio. Perché si sa, gran parte della magia del periodo, agli occhi dei piccoli, sta proprio nel credere che sia questo misterioso e affascinante personaggio a consegnare i regali a bordo di una slitta volante trainata dalle renne. Un’innocente bugia a cui abbiamo creduto un po’ tutti ...

stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - sole24ore : Babbo Natale è un clochard, la nuova opera di #Banksy è virale - repubblica : Banksy, la nuova opera è poesia: ecco chi è Babbo Natale -