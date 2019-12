Una sardina tra altre sardine con la Costituzione nel cuore

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Parteciperò a Torino cometra. Spinto dall’imperativo etico riassunto nel titolo di un recente libricino di Luciano Canfora: “Fermare l’odio”! Spero di incontrare a piazza Castello il 10 dicembre alle 19 molti amici e molte amiche.La loro o in ipotesi nostra comunicazione è data dai corpi di tantecome loro o noi in piazza. Dove il loro sta per noi e viceversa in un mare aperto. Significa rifiutare o non praticare il politichese o frequentare i talk show e nel non pontificare per “arrivare” o esibirsi.Il leader è allora un’aberrazione e comunque una contraddizione. La macchina dei media e i tanti ambiziosetti che giocano anche inconsapevolmente al leader facendosi irretire dai media rischiano di essiccare il mare espellendo quel che sta nuotando in esso e sarebbe molto per fermare l’odio ...

fattoquotidiano : PESCI FUOR D'ACQUA Una volta li avrebbero chiamati 'bamboccioni'. Oggi i politici fanno loro la corte: una rivoluzi… - chetempochefa : 'Con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra. Non solo in Italia, ma iniz… - welikeduel : 'Di Salvini penso che sia molto furbo. Sono troppo vecchio per essere una sardina, ma mi sono simpatici. Dimostrano… -