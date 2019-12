Fantaghirò ieri e oggi | come sono cambiati gli attori della serie

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)glidi? La minitelevisiva appassionò tutti i telespettatori quando fu trasmessa per la prima volta. L’enorme successo spinse i produttori a realizzare altri cinque seguiti e unaanimata.: latelevisivia Il pubblico la vide per la prima volta su Canale 5 il 22 e 23 dicembre dell’anno 1991 e prestodiventò popolare. I bambini degli anni Novanta aspettavano le repliche ogni anno nel periodo natalizio tanto che, attorno a questa, è nato una sorta di culto. Diretta da Lamberto Bava, la trama si basa su una fiaba italiana contenuta nella raccolta di fine Ottocento Sessanta novelle popolari montalesi poi ripresa da Italo Calvino in Fiabe italiane con il titolo “Fanta-Ghirò, persona bella”. In un mondo medievale convivono due regni in lotta tra loro. La figuraprotagonista che dà il nome ...

Harlequin_ : La mia collega nuova '... come era una volta, tipo negli anni 90' una volta. Cazzo è, Fantaghiró? Era ieri eh. -