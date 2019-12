ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Luana Rosato, fidanzata di, accusata da alcunidi voler prosciugare il conto dell'artista e di non essere realmente innamorata di lui Mentre molti si aspettavano una risposta dialledichiarazioni di Fedez, lui ha deciso di volare a Newper festeggiare i 25 anni della fidanzata. Al settimo cielo per questa relazione che sembra procedere a gonfie vele da ben sette mesi,pare essere talmente tanto coinvolto dalla ragazza che lo ha stregato, da non curarsi affatto di quanto sta accadendo in Italia nelle ultime ore. Dopo l’intervista rilasciata da Fedez a La Confessione, in cui il rapper spiega di essere stato tradito dae da J-Ax, che gli hanno preferito la società di management messa in piedi dal suo ex legale, molti speravano che arrivasse, via social o tramite interviste ufficiali, la ...

Italia_Notizie : Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi in vacanza a New York, gli hater: “Ti svuota il conto” - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Panda, online lo spot dedicato alla Cross 4x4, con Fabio Rovazzi | - AndreaFrati1 : Fabio Rovazzi - Faccio Quello Che Voglio (Official Video) -