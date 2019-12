oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladeldicon gli sci sembra voler ricominciare da dov’è finita: a(HS140), infatti,si rivela profeta in patria, sbaragliando tutte le avversarie e vincendo la seconda gara dela stagione, rimanendo così a punteggio pieno nella classifica generale della Sfera di Cristallo che già detiene. Per lei si tratta del 27° successo in carriera, ottenuto saltando 138.5 metri con 148.2 punti nella prima serie (in cui è l’unica a far uso della stanga numero 16 dopo un doppio abbassamento) e 121 per 118.9 nella seconda (stanga 18 in questo caso), con un totale di 267.1 punti. Il secondo posto lo conquista, con il brivido, l’austriaca Chiara Hoelzl, che dopo i 131 metri con 138.7 punti del primogiunge fino a 119 e 113.1 con il secondo e assomma 251.8 punti. La distanza dalla terza, la giapponese Sara Takanashi, è di appena ...

OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Lillehammer 2019: Maren Lundby domina, 26° posto per Lara Malsiner - massimo_macs : @daves80 Perché passare il turno significa fare quell’ultimo salto di qualità che manca e “obbligherebbe” la societ… - _goodtime__ : @interista494 Io ho sempre pensato sarebbe diventato un’ottima seconda punta ma sinceramente negli ultimi mesi al p… -