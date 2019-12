Napoli | al Vomero ancora disservizi nel trasporto pubblico

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Continuano inella zona. Da oltre quindici giorni la prima delle due scale mobili del sistema intermodale di via Morghen alè ferma . Gennaro Capodanno presidente del Comitato Valori collinari e del, che da anni sta conducendo delle vere e proprie battaglie per comprendere i motivi per i quali le tre scale mobili del sistema intermodale, realizzato al, per collegare le stazioni delle funicolari e il metrò collinare, funzionano a singhiozzo ha così esordito: ” Anche oggi, 8 dicembre, festa dell’Immacolata, in una bella giornata con tanta gente in strada e con gli esercizi commerciali aperti, le tante persone, tra le quali molti turisti, per raggiungere la zona di San Martino e la stazione superiore della funicolare di Montesanto, hanno dovuto arrampicarsi sulle scale di piperno, ...

