Verissimo | Anticipazioni e ospiti | Ilaria D’Amico e l’aborto mancato

meteoweek

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre, alle ore 16.00, appuntamento su Canale 5 con il programma, condotto da Silvia Toffanin La giornalista SkyD’Amico ospite aha raccontato un particolare toccante della sua vita privata. Un particolare che riguarda la mamma della giornalista, che quando rimase incinta di lei, aveva pensato di abortire: “Chiese a un … L'articoloD’Amico e l’abortoproviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: gli ospiti della tredicesima puntata - infoitcultura : Anticipazioni Verissimo Loredana Bertè, l’inaspettata confessione su Mimì: “L’abbiamo nascosta in soffitta per un a… - KontroKulturaa : 'Non sono una rovina famiglie...': anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin la sofferenza di Ilaria D'Amico [FOT… -