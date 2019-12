Basket | Serie A 2019-2020 | Fortitudo Bologna-Trento 93-68 | al PalaDozza non c’è storia

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) E’ una partita a senso unico quella vista oggi al, dove lascappa subito via enon può fare nulla per limitare i danni, con il match che si chiude 93-68. Fin dai primi minuti arriva il break per i padroni di casa, che vanno subito a +13 e marcano ben 30 punti nel primo quarto.che subisce un tentativo di rientro a inizio secondo quarto di, ma è una fiammata, poi è di nuovo solo. Parte subito fortissimo, che nei primi minuti trova subito due triple con Leunen e Robertson – due volte – eche dopo tre minuti di gioco è avanti 15-2. E non si ferma Robertson, che segna ancora, mentre in casarisponde King con un tiro da tre, ma i padroni di casa restano ampiamente avanti. E quando va a punti anche Sims ecco che lasi porta fino al 25-7.fatica a contenere l’esuberanza ...

