Una Vita anticipazioni 9-15 dicembre | Susana vende la sartoria | Rosina disperata

kontrokultura

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ledi Unaannunciano ricatti, minacce e clamorosi colpi di scena.ricevono una lettera minatoria dai ricattatori. Lucia e padre Telmo cercano di aiutare gli sfollati, ma la loro vicinanza non piace molto a Batan. Quest’ultimo, infatti, tenta di far aprire gli occhi a Samuel, prima che scoppi uno scandalo … L'articolo Una9-15laproviene da KontroKultura.

RaiUno : Il mito della ninfa Io ?? Zeus per nascondere alla moglie Era l'amore verso la ninfa Io, la trasformò in una giovenc… - nzingaretti : Caro #Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita c… - SabrinaSalerno : Questa posizione si chiama #pdpeterpanseat .. magari a voi sembra facile .. ma vi giuro che mi sarei messa a piange… -