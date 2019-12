Meteo Trentino Alto Adige | atmosfera natalizia tra freddo e neve in montagna

meteoweb.eu

Si respirain: nella regione splende il sole, le montagne sono innevate e i Mercatini di Natale sono, come ogni anno, un'attrazione molto amata dai turisti. Questa mattina nei due capoluoghi di provincia, Trento e Bolzano, sono stati registrati -3°C mentre il dato più basso, -14°C, è stato rilevato ai 1440 metri di San Giacomo in Val di Vizze in Alta Val d'Isarco. Inla temperatura minima è stata rilevata a malga Caret, -10°C. A Lasa in Val Venosta registrati -11°C, a Brunico e Vipiteno -7°C , a Pinzolo -6°C e a Cavalese -5°C.

