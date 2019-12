LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | appena iniziato il

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 4-3ritrova il vantaggio con il jumpshot di Rodriguez. 2-3 Tripla di Billy Baron. 2-0 Lavora benissimo Sergio Rodriguez, che offre un assist al bacio per Scola, che deve solo trovare la retina. INIZIO MATCH 20.44 Squadre al centro del campo, suona l’inno dell’. Tutto pronto per l’inizio del match. 20.39dovrà rinunciare a Vladimir Micov, che ha rimediato un infortunio al piede destro nel corso dello scorso turno di campionato contro Reggio Emilia. Micov si aggiunge al lungodegente Arturas Gudaitis, mentre alla formazione di Belgrado mancherà ancora Stratos Perperoglou. 20.35 Al contrario, ladi Dragan Sakota proviene da due vittorie consecutive (a Kaunas e contro Valencia) che le hanno permesso di rilanciarsi in classifica. 20.33 ...

