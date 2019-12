Cava de’ Tirreni | la villetta di Santa Lucia in memoria di Mario Pannullo

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutode’– Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 12.00, in via Giuseppe Lamberti, a, è prevista la Cerimonia di Intitolazione della, a(ex consigliere e assessore comunale), prematuramente, scomparso. L’evento è organizzato dall’ Amministrazione Comunale, su proposta nel 2017 da parte dell’AssociazioneSviluppo. L’intitolazione è stata voluta per ricordare, originario died impegnato nel sociale. La, oltre ad essere intitolata a colui che era conosciuto come “assessore buono”, sarà inoltre riqualificata in tempi brevi e privata delle barriere architettoniche, allo scopo di andare incontro anche alle esigenze dei bambini e delle persone con difficoltà motorie. Tale progetto è in collaborazione con l’associazione Malusa e la famiglia di, ...

