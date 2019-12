Tragedia Hotel Rigopiano | papà Feniello | “Non credo più nella giustizia”

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutidi Mariateresa Conte Valva –più. Commenta così, l’ordinanza di archiviazione nei confronti di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro delladell’, Alessiodi Stefano, il 28enne originario di Valva, nel salernitano, deceduto insieme ad altre 28 persone, sotto le macerie del resort abruzzese travolto da una slavina il 18 gennaio 2017. Provvedimento che è stato pubblicata poche ore fa, a firma del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, archivia le posizioni di 22 persone indagatedel resort, a vario titolo per omicidio plurimo, disastro colposo, ecc. A chiederne l’archiviazione infatti, erano stati il procuratore capo Massimiliano Serpi e il sostituto procuratore Andrea Papalia. Richiesta a cui però, si erano opposti ...

