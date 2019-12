Nuoto | Europei in vasca corta 2019 | Fabio Scozzoli eterno | è bronzo nei 50 rana

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Continua alla grande la prima sessione di gare di questa prima giornata dei Campionatiina Glasgow, con il solito,e immortaleche ha appena ottenuto un fantastico terzo posto a pari merito nei suoi 50. Dopo la fantastica doppietta nella gara femminile di Pilato e Carraro, il “ne nazionale” è entrato innella distanza più breve della del suo stile e, sfruttando la solita partenza formidabile, è riuscito a toccare la piastra in terza posizione in 25.84, a pari merito con l’olandese Arno Kamminga. Davanti al capitano della selezione azzurra, vince in 25.51, nuovo record europeo, il russo Vladimir Morozov nell’insolita veste di ranista, dopo le esperienze in ISL. Sesto posto per l’altro azzurro in gara, Nicolò Martinenghi, che chiude in 26.01, in una gara che gli servirà di sicuro per completar quel ...

