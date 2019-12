La commissione della Camera che ha condotto le indagini sull’impeachment per Trump

Giulio Regeni - un anno per la verità : il compito (difficile) della commissione d'inchiesta : "La ricerca di verità e giustizia per l’uccisione di Giulio Regeni dev'essere una priorità per questo Paese", dice Erasmo...

Cda - via libera della commissione finanza alle quote di genere per 6 mandati : Manca l’approvazione in aula, ma la proroga della legge 120 del 2011 per altri 3 mandati ha ricevuto lunedì la prima approvazione. Nel riparto degli amministratori per i board delle società quotate sarà quindi da osservare la quota di un terzo riservato al genere meno rappresentato per 6 mandati, dall’entrata in vigore del 2012.

Arriverà un piano della commissione Europea per eliminare le emissioni inquinanti : Il cosiddetto "New Green Deal" sarà presentato fra dieci giorni: una bozza sta già facendo discutere

Greenpeace svela i piani dell’European Green Deal della commissione Ue : “Impatto minimo sul contrasto all’emergenza climatica” : Un programma incerto e inefficace rispetto a quel che già constatiamo quotidianamente, ovvero gli impatti sempre più pesanti sulle nostre vite dell’emergenza climatica in corso. Così Greenpeace definisce il cosiddetto “European Green Deal” redatto dalla commissione Europea, di cui ha ottenuto e diffuso una bozza recente. «Si tratta di un programma ampio, per fortuna assai distante dell’agenda di deregulation della commissione Junker, ma basta ...

Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude Juncker.

Il Parlamento Europeo ha ratificato la nomina della nuova commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha ratificato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude

Ue - oggi l’elezione della commissione. Von der Leyen : “Clima questione esistenziale. Risposta umana e comune sulle migrazioni” : La protezione del clima come “questione esistenziale” e quindi il Green Deal come “nuova strategia” di crescita. Ma anche il fenomeno delle migrazioni, al quale va trovata una Risposta “umana” e “comune” su un tema “che ci ha spaccato” perché l’Europa “sarà sempre un riparo” per chi ha “bisogno di protezione umanitaria”. Sono le due architravi del mandato ...

LETTURE/ La commissione Segre e l'occupazione militare della storia : L'azione della Commissione Segre non potrà portare che a divieti e anatemi, aumentando, paradossalmente, le schiere dei neofascisti

Rodrigo Duterte ha licenziato la sua principale rivale politica dalla commissione che si occupa della campagna contro lo spaccio di droga - meno di un mese dopo averle dato l’incarico : Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha licenziato la sua principale rivale politica – la vicepresidente Leni Robredo – dalla commissione che si occupa della campagna contro lo spaccio di droga, meno di un mese dopo averle dato l’incarico. A inizio

Gazzetta : la commissione diritti della Lega riscrive la proposta Mediapro : La Lega Serie A va avanti sul tema diritti tv. Nonostante le dimissioni di Miccichè e la crisi politica che ne è seguita. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri la commissione sui diritti si è riunita per la quarta volta nelle ultime due settimane. Ha riscritto la proposta consegnata da Mediapro il 4 novembre. Più che altro si è trattato di alcune correzioni tecniche, che saranno portate in assemblea lunedì pomeriggio. Saranno discusse ed ...

Liliana Segre cambia idea : "Accetto la presidenza della commissione". Sinistra in festa : Liliana Segre ha cambiato idea. Ora è pronta a presiedere la Commissione anti-odio. "Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima, credo sia normale chiedersi 'ma chi me l'ha fatto fare?'. Ma chi odia va fermato, non mi arrendo", di

Manovra - via libera della commissione Ue : “Ma attenzione a rispettare il Patto di stabilità” : Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha accusato l'Italia "di non aver usato in modo sufficiente il periodo economico favorevole per mettere le finanze pubbliche in ordine", e ha chiesto a tutti i Paesi con livelli molto alti di debito pubblico di fare le correzioni necessarie per rientrare nel Patto di Stabilità.Continua a leggere

Germania - via libera della commissione Ue al salvataggio della banca di Hannover con 3 - 6 miliardi di fondi pubblici : La Commissione europea ha dato via libera al salvataggio, con 3,6 miliardi di euro di fondi pubblici, della banca di Hannover Norddeutsche Landesbank. Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung spiegando che per Bruxelles il sostegno offerto dai Land della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt assieme alle Casse di risparmio all’istituto, sull’orlo del dissesto, non va considerato un aiuto di Stato. E non viola la direttiva Brrd ...

commissione Ue - socialisti : “Primo ok a Breton - candidato della Francia - dato dalle destre”. Al centro il conflitto di interesse : La Commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha permesso a Thierry Breton, candidato a Palazzo Berlaymont per la Francia, di avere il via libera “senza che gli fossero rivolte ulteriori domande su che cosa è successo ai soldi incassati grazie alla vendita delle sue azioni Atos” grazie “al sostegno dei gruppi della destra”. La denuncia arriva dal gruppo dei socialisti al Parlamento europeo che esprime ...