Scuola | nuove regole per la maturità | via le tre buste per l' avvio della prova orale

Pubblico impiego - sblocco del turn over e nuove assunzioni : 48 mila solo nella Scuola : Dopo anni in cui il Pubblico impiego ha vissuto una fase di stallo in tema nuove assunzioni, lo Stato ha disposto, per la pubblica amministrazione, lo sblocco del turn over ovvero del meccanismo secondo cui per ogni unità che cessa il rapporto di lavoro per pensionamento o altre cause ne subentra un’altra attraverso concorso o scorrimento di graduatorie precedenti. Per le sole Amministrazioni locali come Regioni o Enti locali, si potrà ...