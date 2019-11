Quanti tipi di amore esistono?

Fonte : dilei

(Di venerdì 22 novembre 2019) Cos’é l’? Probabilmente è l’unica domanda al mondo alla quale non riusciremo mai a dare una risposta realmente sensata. La psicologia, nel corso dei secoli, ha studiato ogni anfratto di questo posto misterioso e ha definito, sulla base della teoria dell’di Sternberg, 7diche possiamo provare nell’arco della nostra vita. Come si determinano queste 7 tipologie di? Sulla base di 3 componenti essenziali: intimità (intesa come confidenza, affinità, condivisione e calore), passione (attrazione fisica, desiderio sessuale e di appartenenza) ed infine impegno e decisione (volontà di preservare il legame affettivo). INFATUAZIONE L’infatuazione è il tipo dipiù immediato tra gli esseri umani. Risponde alle leggi dell’attrazione. Ci si sente letteralmente attratti dall’altro come fosse una calamita e si inizia una relazione esclusivamente sulla ...

fabio13389815 : @tinapica88 non so quanti cm siano 25 pollici però ormai ci sono consolador di tutti i tipi - DreamRo57048793 : @lapo1982 @asiax2018 Quanti tipi ci sono??? - fabbianorozzang : RT @rerio98_: Quanti tipi di droga avete provato? -