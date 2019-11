Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Se ne sente parlare con insistenza nel mondo dei social,pubblicità, del marketing,politica. È l’engagement, la parola magica, il termine che, solo a pronunciarlo ci dà l’illusione che tutte le porte siano già spalancate. Significa legame,e in inglese, fidanzamento. C’è una dimensione nella quale questo termine diventa cruciale e potrebbe davvero fare la differenza tra vivere con una buona qualità die sopravvivere. In medicina l’engagement significa rendere un paziente attivo e responsabile del proprio processo di cura.Gli studi dicono che icoinvolti anche nelle decisioni hanno una migliore qualità di, prendono meno farmaci, hanno esiti più positivi. E questo processo dipuò essere messo in atto nelle famiglie in ...

HuffPostItalia : Il coinvolgimento dei piccoli pazienti è la chiave della qualità di vita - Elisa57315972 : RT @DonatoIacovone: Un sistema di istruzione e formazione accessibile, inclusivo e basato sul merito, costituisce il miglior volano per la… - lucaberardo : RT @DonatoIacovone: Un sistema di istruzione e formazione accessibile, inclusivo e basato sul merito, costituisce il miglior volano per la… -