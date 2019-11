Batman Begins film stasera in tv 22 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019)è ilin tv venerdì 222019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: schedaUSCITO IL: 17 giugno 2005GENERE: AzioneANNO: 2005REGIA: Christopher Nolan: Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary Oldman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Mark Boone Junior, Linus Roache, Larry Holden, Colin McFarlane, John Nolan, Sara Stewart, Gus Lewis, Emma LockhartDURATA: 140 Minutiin tv:Bruce Wayne, figlio di un illuminato filantropo di Gotham City, assiste ...

lfaccioli75 : RT @lfaccioli75: [Confessioni di una Nerd. Non posso guardare “Return of the Jedi” senza esclamare “It’s a trap!”. Non posso guardare “Batm… - lfaccioli75 : [Confessioni di una Nerd. Non posso guardare “Return of the Jedi” senza esclamare “It’s a trap!”. Non posso guardar… - tristansantana : RT @voinschmidt: “Batman Begins” Venerdì, questa è la settimana più bella della vita -