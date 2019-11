Notizie del giorno – Scandalo a luci rosse coinvolge un calciatore | i Della Valle pronti

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019)UN– Nuovoche riguarda il mondo del calcio italiano, è stato pubblicato un video anel bagno di un locale e che riguarda un giocatore. Nel dettaglio il secondo portiereReggiana, Matteo Voltolini, è stato sospeso per una settimana dall’attività sportiva “in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dall’attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana”. La decisione è stata presa dopo che in città era circolato un video proprio del portiere che riprende in atteggiamenti intimi l’estremo difensore con una ragazza all’interno di un locale notturno. (L’ARTICOLO COMPLETO) IPOTREBBE TORNARE AD INVESTIRE NEL CALCIO – Clamorosa indiscrezione ...

GiuseppeConteIT : Nuove buone notizie per le Regioni terremotate del Centro Italia: via libera all’ordinanza sull’edilizia popolare e… - emergenzavvf : Notizie confortanti da #ReggioCalabria, prognosi tra i 5 e i 20 giorni per i cinque #vigilidelfuoco coinvolti nell’… - Agenzia_Ansa : #Bologna, #Mihajlovic dimesso dall'ospedale dopo il terzo ciclo di cure. Ad annunciarlo, attraverso il proprio prof… -