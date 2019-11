Legge Salvamare testata in Campania | raccolte 19 tonnellate di rifiuti nelle reti da pesca

Legge Salvamare in discussione alla Camera : così i pescatori potranno recuperare rifiuti senza pagare i costi di smaltimento : alla Camera è in discussione in queste ore il Ddl Salva mare che dovrebbe consentire ai pescatori di portare e conferire a terra i rifiuti che recuperano in mare, senza doverne sostenere i costi di smaltimento, come invece avviene oggi. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2019 e firmato dal ministro dell’ambiente Sergio Costa, aveva subìto una battuta d’arresto causata dalla crisi di governo. Dopo un ampio ciclo di ...

La Legge Salvamare sulle bottiglie di plastica arriva in Parlamento : L'Italia fa sul serio nella lotta alla plastica in mare. Il testo della legge Salvamare è stato ieri approvato dalla Commissione Ambiente presso la Camera dei Deputati, che significa semaforo verde per il passaggio al vaglio dell'Aula. L'iter è stato rilanciato dopo la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento che puntava a eliminare la norma che obbligava i produttori di bottiglie in plastica riciclata ...

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto decreto Clima e Legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...