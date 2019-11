Arriva in Italia il primo investimento sostenibile per obiettivi Onu

Lg G8x ThinQ - lo smartphone con il doppio schermo Arriva in Italia (a 950 euro) : Dopo essersi svelato a Ifa 2019 di Berlino, Lg G8x ThinQ è pronto a debuttare sul mercato Italiano assieme alla custodia Dual Screen inclusa che aggiunge un secondo schermo offrendo una scelta alternativa ai dispositivi pieghevoli. A differenza dei vari Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Motorola Razr che puntano su un solo display in grado di piegarsi grazie alla speciale natura flessibile, Lg G8x ThinQ opta per due schermi oled da 6,4 ...

Realme XT - lo smartphone economico ma potente Arriva in Italia in esclusiva su eBay : Realme XT è un nuovo smartphone di fascia media prodotto da un sub-brand di Oppo e caratterizzato, come spesso accade per gli smartphone cinesi, da un vantaggioso rapporto tra qualità e prezzo. Annunciato di recente, è già disponibile in Italia, in esclusiva su eBay, dov’è possibile acquistarlo al costo di 259 euro per la versione con 6 GB di RAM e 64 GB di spazio per lo storage, o 279 euro per la variante da 128 GB abbinati a ben 8 GB di ...

Camila Cabello Arriva per la prima volta in Italia il 24 giugno : Camila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordBuone notizie per i fan Italiani di Camila Cabello, la cantautrice di origini cubane più volte nominata ai Grammy Awards e ...

Dopo l’Umarell Arriva Made in Italy - il gesto italiano per eccellenza stampato in 3d : Se pensavate che non ci potesse essere un degno successore dell’Umarell, la statuetta realizzata in stampa 3d da TheFabLab che, a partire dal 2017, ha colonizzato il web e anche le case di molti appassionati di design bizzarro, state pronti a ricredervi. Dalla stessa realtà o meglio dal loro brand Superstuff, infatti, arriva ora un nuovo italianissimo progetto, intitolato appunto Made in Italy: l’inconfondibile gesto della mano ...

Minecraft Earth Arriva finalmente in Italia in accesso anticipato gratuito : Minecraft Earth è la versione per dispositivi mobili del popolare gioco di tipo sandbox e combina elementi di gameplay tipici di giochi come Pokémon Go, ovvero la realtà aumentata. L'avventura di Microsoft permette infatti di esplorare il mondo reale a piedi e di costruirvi qualsiasi cosa utilizzando la fotocamera dello smartphone con la possibilità di posizionarle ovunque a grandezza naturale. L'articolo Minecraft Earth arriva finalmente in ...

HONOR 9X Arriva in Italia e punta al connubio di design - tecnica e prezzo : HONOR 9X arriva finalmente in Italia e punta forte su design, comparto tecnico e listino contenuto: ecco la data di uscita e il prezzo del nuovo smartphone di fascia media per il nostro Paese. L'articolo HONOR 9X arriva in Italia e punta al connubio di design, tecnica e prezzo proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia Arriva in Italia : uscita - prezzo e giochi : La rivoluzione del videogioco secondo Google è arrivata: Google Stadia è disponibile da oggi anche in Italia. Niente console, computer potenti o dischi fisici, per giocare basta lo streaming attraverso un qualsiasi dispositivo collegato in Rete. È questo l'obiettivo della nuova piattaforma di Big G che più che assomigliare ad una Netflix del gaming, vuole metterti nelle condizioni di poter giocare dovunque e da qualsiasi ...

Magnum P.I. il reboot (senza baffi) Arriva nel pomeriggio di Italia 1 : Il reboot di Magnum PI sbarca nel pomeriggio di Italia 1 dal 19 novembre Pronti a tuffarvi nelle calde acque delle Hawaii stando direttamente seduti sui vostri comodi divani? Nel pomeriggio di Italia 1 da oggi martedì 19 novembre, dopo le risate de I Simpson e di The Big Bang Theory (verso le 15:30) arriva in prima tv in chiaro la prima stagione di Magnum P.I. reboot della storica serie con Tom Selleck che vede Jay Hernandez prendere il ruolo ...

Italia-Armenia 9-1 - era dal 1948 che gli azzurri non Arrivavano a quota 9 : Termina 9-1 la sfida della Nazionale di Mancini contro l’Armenia. Da segnalare alcune statistiche interessanti sugli azzurri che riporta Opta. La prima riguarda il numero di giocatori in gol nella singola gara 7 – Per la prima volta nella sua storia l’#Italia ha mandato in gol ben 7 giocatori differenti nel corso dello stesso match. Record.#ItaliaArmenia — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019 Il secondo il numero di reti ...

S?koda CITIGOe iV : la prima full-electric boema Arriva nelle concessionarie italiane : › Proposta nelle versioni Ambition e Style e accessibile anche ai neo-patentati, è proposta al prezzo di lancio di 19.900...

Arriva Google Stadia - il videogioco in streaming esiste (anche in Italia) : Il debutto ufficiale il 19 novembre. Il servizio di streaming videoludico del gigante di Mountain View Arriva nel nostro Paese. Lo abbiamo provato.

Realme XT e TicWatch Pro LTE Arrivano in Italia su eBay e Amazon : Due nuovi dispositivi Android, uno smartphone e uno smartwatch, si affacciano sul mercato Italiano, sono Realme XT e Mobvoi TicWatch Pro LTE. L'articolo Realme XT e TicWatch Pro LTE arrivano in Italia su eBay e Amazon proviene da TuttoAndroid.

Arrivano I Simpson 30 su Italia1 - stagione da record per la famiglia gialla in attesa del debutto su Disney+ : Sbarcano I Simpson 30 su Italia1, la stagione dei record per la famiglia gialla più famosa del piccolo schermo. Creata da Matt Groening nel lontano 1989, la serie animata non ha la minima intenzione di mettere la parola fine alle sue strampalate avventure. I Simpson 30 su Italia1 Arrivano da oggi, 18 novembre, da lunedì al venerdì alle 14:35, saltando momentaneamente l'episodio 10 essendo a tema natalizio. Lo speciale di Halloween, incluso ...

Italia - le parole di Mancini e Bonucci : “la mentalità non deve cambiare - Arrivare al massimo agli Europei” : L’Italia affronterà domani sera l’Armenia nell’ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri che hanno stacato il pass da tempo ma Roberto Mancini ha voluto tenere alta la concentrazione: “Gli elogi di Sacchi? Lo ringrazio, ci servono. Abbiamo un Europeo da giocare e vogliamo arrivarci al massimo. Nelle poche possibilità che avremo dovremo cercare di migliore in fretta nelle cose da migliorare. Dobbiamo ...