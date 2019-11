Spagna | l’ex ct Moreno rompe il silenzio e si congeda da signore | “Sono stato di parola

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Sono sempreun uomo di, ho detto che non sareid’ostacolo qualora Luis Enrique avesse deciso di tornare ad allenare. E ho mantenuto quanto detto, anche se questo comportava la mia uscita. Gli auguro il meglio perché la sua gioia sarà la nostra”. Così l’ex ct della nazionale spagnola Robertildopo il divorzio con la Federcalcio e il ritorno in panchina di Luis Enrique. “Nella situazione estrema che abbiamo vissuto a Malta sonochiamato a prendere la guida della nazionale e abbiamo ottenuto comodamente la qualificazione. Avrei preferito che non si fosse verificata questa situazione e sono convinto che ci saremmo ugualmente qualificati. Valutare le ultime ore in carica o anche gli ultimi giorni, servirebbe solo a entrare in una spirale di rimproveri e giustificazioni da ambo le parti. Non lo farò. Non vedo ...

