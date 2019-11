Nell' ex Ilva | risorse al minimo | la denuncia dei commissari dopo l' ispezione

Ex Ilva - blitz della Guardia di finanza Nell'acciaieria di Taranto : al setaccio i documenti di Arcelor Mittal : I militari delle fiamme gialle sono entrati negli uffici della direzione. I finanzieri dovrebbero acquisire atti e documenti nell'ambito della inchiesta avviata dalla Procura di Taranto dopo l'esposto denuncia presentato dai commissari straordinari

Ex Ilva - scontro tra Boccia e PatuaNelli : tutti contro tutti sulla pelle dei tarantini : Sul caso Ilva il governo non ha una linea unitaria, né una strategia di ampio respiro; anzi: ognuno dice la sua, rischiando di contraddire l'alleato. È ciò che è successo tra Francesco Boccia (Pd) e il titolare del Mise, Stefano Patuanelli. Oggetto di contraddizione è l'arcinoto scudo penale. Boccia

Ex Ilva - cosa c’è Nell’esposto dei commissari alla procura : “Da Arcelor danni all’economia del Paese”. È un reato punito fino a 12 anni : Fermare gli impianti di uno stabilimento strategico per l’economia nazionale equivale a distruggerli danneggiando così non solo gli interessi dell’impresa, ma l’economia di un intero Paese. È questa una delle accuse mosse dai commissari straordinari dell’Ilva che poche ore fa hanno depositato nelle mani del procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone un esposto nel quale hanno segnalato “fatti e ...

Ex Ilva - PatuaNelli : “ArcelorMittal ora dice che è colpa dello scudo - prima parlava di esuberi. Si metta d’accordo con se stessa” : “L’azienda ha dichiarato qualcosa che ci ha lasciato piuttosto perplessi, cioè che tutto è legato allo scudo quando dal 12 settembre dichiara che ci sono 5mila esuberi necessari per un problema strutturale dell’impianto che non potrà mai più produrre più di 4 milioni di tonnellate”. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli al Mise. “Credo che Arcelormittal si debba mettere d’accordo con ...

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - PatuaNelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. PatuaNelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Ex Ilva - ArcelorMittal comunica al governo il piano di sospensione. PatuaNelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari - gravissimo” : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Oggi tavolo al Mise sull'ex Ilva. PatuaNelli accusa : "Mittal ha vietato le ispezioni ai commissari" : ArcelorMittal e i sindacati si incontreranno alle 15 al Mise per discutere del nodo Ilva per entrare nel merito della procedura di restituzione del personale dalla multinazionale dell’acciaio alle società dalle quali un anno fa lo aveva assunto.La procedura era già stata annunciata ai sindacati martedì sera della scorsa settimana a Taranto e notificata ai sindacati la mattina del giorno successivo, poco prima che i ...

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro PatuaNelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

Ex Ilva - PatuaNelli : “Arcelor Mittal non ha rispettato piano - diritto di recesso non esiste” : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, attacca Arcelor Mittal: "Il dato certo è che Mittal non ha rispettato il piano industriale che ha presentato". Inoltre, assicura Patuanelli, il governo è certo che non esiste il diritto di recesso per la società: "Il diritto di recesso non c'è, sarebbe la battaglia legale del secolo".Continua a leggere

Ilva - una settimana e ancora nessuna soluzione. E la prima mediazione di PatuaNelli è (quasi) un flop : Il governo calcia il barattolo più in là. Sull’Ilva non si vede una soluzione, il “cantiere Taranto”, la serie di misure collaterali da mettere in campo per far vedere che qualcosa si sta facendo, stenta a decollare e Giuseppe Conte decide di rinviare il Consiglio dei ministri di domani a lunedì. Le quarantott’ore ai limiti della perentorietà poste dal premier ad Arcelor Mittal per tornare al ...

Viaggio Nella crisi dei 5 Stelle Non solo Ilva. E il governo rischia : L'ultimo, disperato, tentativo di trovare una mediazione sull'ex Ilva di Taranto tra il premier Giuseppe Conte - pressato da Partito Democratico e Italia Viva - e Luigi Di Maio - sotto attacco dall'ala dura del Movimento 5 Stelle guidata da Barbara Lezzi - è quello dello scudo penale a tempo, ipotesi alla quale una fetta di senatori grillini ha aperto ma solo a... Segui su affaritaliani.it

