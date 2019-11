I nuovi guai di Trump e la mobilitazione dei gattini contro il sardinismo

nuovi guai per Mario Balotelli : non potrà guidare in Svizzera per 3 mesi! : Mario Balotelli sanzionato dalla Sezione ticinese della circolazione: infrazione delle norme che regolano la circolazione stradale, l’attaccante non potrà guidare in Svizzera per 3 mesi Sezione ticinese della circolazione, lo scorso 30 ottobre ha notificato un divieto di circolazione con veicoli a motore in Svizzera a Mario Balotelli per la durata di 3 mesi. Insieme alla sanzione è arrivata una multa di circa 90 euro. Lo ha pubblicato oggi ...

NBA – nuovi guai in casa Warriors : si ferma anche Draymond Green per infortunio : Altro infortunio pesante in casa Golden State Warriors: si ferma anche Draymond Green per un problema alla mano Piove sul bagnato in casa Golden State Warriors. Dopo l’infortunio di Klay Thompson che, già da tempo, si è abituato all’idea di dover stare fuori tutta la stagione salvo clamorosi recuperi lampo, e quello di Steph Curry che dovrà stare fermo ai box per qualche mese a causa di un problema alla mano, si è fermato anche ...

nuovi guai per Jeremy Renner : Ha morso nostra figlia : Non si ferma la battaglia legale portata avanti da Sonni Pacheco nei confronti dell’ex marito Jeremy Renner. Dopo averlo accusato di aver tentato di ucciderla, puntandole una pistola alla bocca, stavolta la Pacheco ha incolpato l’attore della Marvel di aver morso la figlia Ava di soli 6 anni. Come riporta il sito Page Six, ad aprile 2017 la donna avrebbe notato un livido sul braccio della piccola, che dopo le sue insistenti domande, avrebbe ...

nuovi guai per Adriano Panzironi - tra rinvii a giudizio e altri presunti illeciti : Meglio essere cauti: prima di affermare che Adriano Panzironi – il famoso guru della dieta Life 120 – sia stato messo all’angolo, occorre attendere gli sviluppi degli eventi, con tutti i se, i ma e le incertezze del caso. Certo è, però, che nelle ultime settimane diversi elementi sembrano aver ulteriormente incrinato la credibilità e la solidità (non certo in senso scientifico, che non c’è mai stata) del sistema ...

In The Walking Dead 10 nuovi guai si avvicinano all’orizzonte tra zombie e confini : anticipazioni 21 ottobre : Nuovo episodio di The Walking Dead 10 oggi, 21 ottobre, su Fox di Sky, per la gioia dei fan. Siamo ormai giunti al terzo episodio di questa stagione che segnerà l'uscita di scena di Michonne e ancora poco o niente sembra muoversi rispetto alla trama che conosciamo. Anche questa sera i piccoli scossoni non mancheranno soprattutto per via dei Sussurratori, di Carol e di Negan ma gli ascolti tv dei primi due episodi lasciano temere il peggio, ...