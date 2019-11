Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) (A cura di Giovanni, professore emerito dell’Università di Genova, presidente della commissione Ambiente dei Lincei) Venezia ancora sottacqua,a rischio, Pisa salva per miracolo: sono alcuni degli eventi che hanno appena colpito o messo a rischio alcune delle città d’arte più importanti del Pianeta. Al tema della resilienza delle città d’arte alle catastrofi idrogeologiche l’Accademia dei Lincei ha dedicato molto impegno, con due importanti convegni scientifici internazionali, svoltisi nel 2014 e nel 2016, e con la formulazione ed approvazione di uno degli ‘statements’ del G-7 Scienza del 2017. I G7 Scienza sono incontri preparatori dei G7, in cui le grandi Accademie dei relativi paesi sollevano importanti questioni tecnico-scientifiche, di rilevanza per il futuro del Pianeta, nella forma appunto di ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'Arno ha avvisato, Firenze va protetta con urgenza (di G. Seminara) - HuffPostItalia : L'Arno ha avvisato, Firenze va protetta con urgenza (di G. Seminara) - m_enomis : RT @Fare_Firenze: In Toscana abbiamo scongiurato l'alluvione grazie ai lavori effettuati a #Venezia #Mose in alto mare. #Salvini avvisato s… -