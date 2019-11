Anci | Mattarella | ‘non rassegnarsi a Italia a più velocità’

Anci : Mattarella - ‘Comuni sono base Repubblica’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “I Comuni non sono la periferia della Repubblica ma la base della Repubblica. Costituiscono un tratto essenziale della nostra identità nazionale e, posti come sono alle radici dell’ordinamento, lo alimentano in virtù della rappresentatività e della maggiore vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può esistere un’efficace strategia pubblica che escluda i Comuni o che li ...

Mattarella : da Muro nuovo slAncio Europa : 10.15 Il Muro di Berlino è stato "il simbolo opprimente della divisione dell'Europa e della costrizione per milioni di suoi cittadini...L'Europa senza più muri di divisione e di odio è una grande opportunità", ma serve "un nuovo slancio". Così il Capo dello Stato, Mattarella. "Un grande evento di speranza",afferma. "Le immagini delle migliaia di giovani che demoliscono quel Muro di incomunicabilità e di negazione dei diritti sono la ...

Muro Berlino : Mattarella - ‘Europa trovi nuovo slAncio senza divisione e odio’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Questo giorno non può che richiamarci al coraggio delle scelte, alla responsabilità e all’impegno. In un tempo di mutamenti così profondi, l’Europa libera da barriere e totalitarismi può dare al mondo divenuto multipolare un contributo quanto mai prezioso in termini di civiltà, di cooperazione, di rispetto della persona e delle comunità. Per far questo deve essere capace di un nuovo ...

Ex Ilva - Conte riferisce a Mattarella e lAncia un appello all’unità. Fim-Fiom-Uilm scendono in piazza : Il governo lancia un appello a tutte le forze politiche per marciare compatti verso l'obiettivo di salvare l'ex Ilva. Ma la Lega - pur disponibile a sostenere proposte "utili per salvare i posti di lavoro" - va all'attacco, definisce l'esecutivo "incompetente" e, al coro di "elezioni elezioni", chiede all'esecutivo di andare a casa. La maggioranza si dice pronta a mettere in campo ogni iniziativa per salvare i lavoratori (minacciati almeno 5mila ...