Fonte : ilmattino

(Di martedì 19 novembre 2019) ROMA Una macchia sulla pelle che non convince, oppure una strana palpitazione che non va via. O anche la sensazione di avere il fiato corto forse per via di qualche sigaretta in più. Ed eccoci...

LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: Sanità, la svolta salta-file: esami dal #medico di base - pincpa : RT @ilmessaggeroit: Sanità, la svolta salta-file: esami dal #medico di base - ilmessaggeroit : Sanità, la svolta salta-file: esami dal #medico di base -