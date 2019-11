Municipio II | Pd spaccato su proposta destra su feti mai nati

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “In un momento in cui stanno tornando alla luce ideologie ripudiate dalla Costituzione ed a Roma assistiamo ad episodi violenti ad opera delle destre, nelII invece forze diincontrano il sostegno ed il riconoscimento da parte di alcuni esponenti del Pd. Ecco l’ultimo episodio”. Cosi’ in una nota i consiglieri Pd delII, Caterina Boca e Gianluca Bogino. “Per la prima volta in tre anni il consiglio delnon viene convocato per due settimane consecutive- spiegano- E dire che si sarebbe dovuto esprimere il parere su una preoccupantedi delibera comunale suimaipresentata dalla. Unache vorrebbe che l’amministrazione pubblica ne imponesse la sepoltura sostituendosi al singolo individuo anche quando questi non lo richieda, prevedendo inoltre aree cimiteriali delimitate e ...