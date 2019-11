Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Manifestazioni di protesta fuori dai cinema di Parigi. Irruzioni dentro le sale con interruzione della proiezione come a Rennes. Una nuova accusaRomanper la violenza sessuale che l’ex attrice e fotografa Valentine Monnier sostiene di aver subito dal regista nel 1975. Il titolo delche in ogni cartellone di protesta si trasforma dain. Inutile, del nuovodel regista, L’ufficiale e la spia – in uscita in Italia il 21 novembre, di cui vi offriamo una clip esclusiva-, saremo costretti a parlarne con la scure al collo di un #MeToo ancora pungente ma a tratti imbarazzante. Non ci è riuscita Lucrecia Martel, presidente di giuria al Festival di Venezia, a separare l’opera dall’artista, dopo infinite polemiche in mondovisione, premiando l’opera con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria (ricordiamo che ha pur vinto Joker). Figuriamoci se ...

Noovyis : (La Francia “processa” Polanski, J’accuse diventa J’abuse: proteste contro il film (che per il #MeToo ha già perso… -