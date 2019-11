Israele | per gli Usa sono legittimi gli insediamenti in Cisgiordania

Mo : Salvini - ‘vicino a Israele - pena per chi a sinistra brucia sue bandiere’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Israele torna a difendersi, ahimè, con i razzi. Io sono e sempre sarò al fianco del popolo israeliano e di quella che è una democrazia e un baluardo di civiltà in un Medio Oriente martoriato dai conflitti, dai fanatismi e dagli estremismi, soprattutto islamici. E a sinistra mi fanno pena e tenerezza quelli che parlano di antisemitismo, giustamente da condannare senza dubbio alcuno, ma poi vanno a ...

Perché Israele continua a bombardare Gaza? : Molto sangue è stato versato e continua a essere versato: più di 30 palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza, distruzione e paura da ambo le parti, e che non porteranno a nulla Leggi

Israele vs GAZA/ "C'è un patto degli arabi con Gantz per liberarsi di Netanyahu" : Lo scontro in atto tra israeliani e gruppi della Jihad islamica riapre la possibilità di un conflitto più esteso, ecco il quadro della situazione

Il Jihad Islamico Palestinese ha detto di aver trovato un accordo per un cessate il fuoco con Israele : Dopo gli scontri che in circa due giorni hanno portato alla morte di almeno 34 palestinesi e al lancio di più di 300 razzi dalla Striscia di Gaza

In Israele la guerra a Gaza spinge per un "governo di crisi" : I razzi, le eliminazioni mirate, Gaza di nuovo in guerra, un milione di israeliani costretti nei rifugi sotterranei. Il clima di guerra si addice a Benjamin Netanyahu. Messo alle corde nelle trattative per la formazione del nuovo governo, “Bibi” ritorna al centro della scena calzando l’elmetto e facendo alzare le quotazioni di un “governo di crisi” con dentro il suo rivale Benny Gantz, leader di Kahol Lavan, uscito ...

Gaza - 22 morti nella Striscia per raid di Israele. Netanyahu : “Fermatevi o colpiremo ancora” : Non si placa l'escalation tra Israele e le milizie della Striscia di Gaza dopo l’uccisione del comandante militare della Jihad islamica Baha Abu al-Ata. Alla pioggia di missili da Gaza su Israele seguono i raid dei caccia israeliani che bombardano la Striscia. Il bilancio a Gaza è arrivato ad almeno 22 morti e circa 70 feriti.Continua a leggere

Segre - primo giorno scortata. Israele : vergogna per l'Italia : Sabrina Cottone Dopo le minacce e gli insulti la senatrice sotto tutela Salvini solidale, ma minimizza: «Anche io minacciato» Un ombrello azzurro a ripararla dalla pioggerellina, che batte sul primo giorno di Liliana Segre protetta dalla scorta. Ormai sono indispensabili due carabinieri a Milano, in Italia, perché possa attraversare la galleria e visitare una mostra alla Scala l'elegante signora di 89 anni, senatrice a vita, simbolo ...

Commissione contro antisemitismo - Segre : “Le astensioni? Non capisco i distinguo sull’odio”. Tajani : “Noi schierati per Israele” : “Il mio sentimento di fronte alle astensioni? Stupore, un profondo senso di stupefazione. Come difficilmente ci si può stupire alla mia veneranda età“. Così la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, racconta a Repubblica la propria reazione davanti alla scelta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di astenersi sull’istituzione della Commissione contro l’odio e la discriminazione razziale che porta ...

Perché Israele è preoccupato dal ritiro americano : “La famosa conversazione telefonica tra Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan sta dando risultati catastrofici” scrive Amos Harel su Haaretz. “Il via libera che il presidente degli Stati Uniti ha dato alla sua controparte turca lo scorso 6 ottobre (anche se Trump in seguito ha goffamente cercato di ri

Israele - software antiterrorismo usato per spiare i cittadini. A quando i controlli? : Maati Monjib, docente universitario, e Abdessadak El Bouchattaoui, avvocato. Sono le ultime due vittime del software”Pegasus”, prodotto dall’azienda israeliana Nso Group.“Pegasus” s’installa cliccando su un link contenuto in un messaggio ricevuto sul proprio smartphone e prende il controllo pressoché completo della fotocamera, del microfono e della lista dei contatti. Monjib, cofondatore dell’Ong “Freedom Now” per i diritti degli ...

La battaglia di Marco Pannella per portare Israele in Europa : L'attentato alla sinagoga di Halle nel giorno sacro dello Yom Kippur è il sintomo di una vecchia malattia che torna ad ammorbare l'Europa. In Germania, Francia e Regno Unito sono in aumento gli atti violenti legati all'antisemitismo. Secondo il presidente Emmanuel Macron, l'odio verso la comunità eb

Israele : Scoperta megalopoli di 5 mila anni fa che riscriverà la storia : Israele: Riportata alla luce una megalopoli di 5 mila anni fa Le megalopoli Scoperta in Israele grazie agli scavi effettuati a nord di Tel Aviv sarebbe il più grande insediamento mai riportato alla luce del Paese e sembra essere destinato a cambiare per sempre la storia delle prime urbanizzazioni in tutta l’area” Una città di […] L'articolo Israele: Scoperta megalopoli di 5 mila anni fa che riscriverà la storia sembra essere ...

“Respinto da Israele perché mi chiamo Khalid” - l’odissea di un 18enne italiano in vacanza a Tel Aviv : Khalid, un ragazzo italiano di 18 anni, lo scorso febbraio è partito per Israele. Voleva fare una breve vacanza e un soggiorno alla pari in un ostello. Appena atterrato a Tel Aviv è stato interrogato dalle autorità israeliane e poi inviato in un centro di detenzione. Dopo due giorni è stato messo in un aereo diretto a Belgrado, senza neppure il suo bagaglio. “Mi sono sentito umiliato e discriminato – racconta a Fanpage.it – solo perché ho un ...

Oggi in Israele cominciano le trattative tra il partito di Netanyahu e quello di Benny Gantz per formare un governo di unità nazionale : Ieri in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni della scorsa settimana, hanno deciso di cominciare le trattative per creare un governo